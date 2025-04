28.04.2025 09:43 Böser Unfall auf Kreuzung: Auto erfasst Motorrad - Biker schwer verletzt in Klinik

Am Sonntagabend kam es in einem Kreuzungsbereich in Pulheim-Brauweiler zu einem schlimmen Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Von Frederick Rook

Pulheim - Am Sonntagabend kam es in einem Kreuzungsbereich in Pulheim-Brauweiler zu einem schlimmen Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. In Pulheim-Brauweiler kam es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. © Feuerwehr Pulheim Wie die Feuerwehr bekannt gab, erfuhr die Leitstelle etwa gegen 20.30 Uhr von dem Crash auf der Bonnstraße (L183) in Höhe der Donatusstraße. Aufgrund der Schilderung wurden sofort der Löschzug Brauweiler und die hauptamtliche Wache in Pulheim, nebst zwei Rettungswagen und einem Notarzt, zum Unfallort geschickt. Beim Eintreffen an der Unglücksstelle sahen die Einsatzkräfte, dass sich bereits einige Ersthelfer um den schwerstverletzten Motorradfahrer kümmerten. Dieser war kurz zuvor mit einem Auto zusammengestoßen. Unfall Fataler Baum-Crash: Schwer verletzter Fahrer in Transporter gefangen Aufgrund des Schweregrades der Verletzungen wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes auch noch der Rettungshubschrauber Christoph Rheinland angefordert. Zum Einsatz kam das Fluggerät letztendlich aber nicht. Ein Rettungswagen fuhr den Biker unter Aufsicht von gleich zwei Notärzten in ein Kölner Spezial-Krankenhaus, wo er nun die maximale medizinische Versorgung erhält. Die Pulheimer Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und unterstützte bei den Aufräumarbeiten. © Feuerwehr Pulheim Kreuzungsbereich auf Bonnstraße für rund zwei Stunden gesperrt Die Feuerwehr unterstützte zunächst den Rettungsdienst, sicherte die Unfallstelle, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe des Motorrades auf und reinigte später noch die Fahrbahn. Insgesamt waren 29 Kameraden und sieben Fahrzeuge unter der Einsatzleitung von Brandoberinspektor Thomas Bedburdick vor Ort. Während des gesamten Einsatzes und der Unfallaufnahme durch die Polizei blieb der Kreuzungsbereich für gut zwei Stunden gesperrt.

Titelfoto: Feuerwehr Pulheim