Böser Unfall: Fahranfänger kracht mit Motorrad gegen Felsen und überschlägt sich

Oberhof - Auf einer Landstraße im Landkreis Schmalkalden ist am Donnerstagabend ein junger Motorradfahrer verunglückt.

Die Rettungskräfte kümmerten sich um den verunfallten Biker und brachten ihn in eine Klinik. (Symbolfoto) © 123rf/ginasanders

Der 19-Jährige war zwischen Oberhof und Oberschönau in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Freitagmittag erklärte.

In der Folge krachte der Fahranfänger gegen einen Felsen und überschlug sich. In einem Rettungswagen wurde der verletzte Biker anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Landstraße war nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort, da Flüssigkeit aus dem Motorrad auf die Straße gelaufen war. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Motorrads.