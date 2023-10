Citroën kippt um: Fahrer verlor aus tragischem Grund die Kontrolle

Ein Autofahrer hat in Erkrath die Kontrolle über seinen Citroën verloren und einen Unfall gebaut. © Patrick Schüller

Der 59-Jährige hatte offenbar wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Wie die Polizei mitteilte, war er mit seinem Citroën C3 Aircross am gestrigen Mittwoch gegen 18.45 Uhr auf der Haaner Straße (Richtung Hochdahl) unterwegs, als das Auto in Höhe der Hausnummer 98 - direkt am Ortseingangsschild - nach rechts über einen Gehweg und in ein Gebüsch fuhr.

Dabei wurde der Citroën auf die Seite geschleudert und kam in einer Hecke zum Stillstand.

Die Feuerwehr eilte herbei, rettete den 59-Jährigen aus dem Unfallwagen und brachte ihn anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.