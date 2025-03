Crash auf Bundesstraße: Autos überschlagen sich, BMW landet in Gartenhaus

Gutach - Am frühen Montagabend ereignete sich ein spektakulärer Crash auf der Bundesstraße bei Gutach (Landkreis Emmendingen).

Der BMW flog nach dem Aufprall in ein Gartenhaus und zerstörte dieses komplett. © FW Gutach / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, kollidierten gegen 18.25 Uhr auf der Bundesstraße 294 ein BMW und ein Hyundai. Der 63-jährige BMW-Fahrer war in Richtung Elzach unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen in Höhe Gutach in den Gegenverkehr geriet.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlugen sich beide Fahrzeuge. Der Hyundai (Fahrerin 56) landete auf dem Dach in einem angrenzenden Acker.

Der BMW flog fernab der Bundesstraße in ein Gartenhaus eines Baustoffhandels und zerstörte dieses komplett.

Bilder zeigen das Ausmaß des Unfalls.

Beide Fahrer wurden in ihren Autos eingeschlossen und mussten durch die Feuerwehr Gutach befreit werden. Dadurch wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, hieß es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch.