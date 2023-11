Crash im Landkreis Harz: Alkoholfahrt endet mit vier Verletzten!

Huy - Im Landkreis Harz kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall , bei dem vier Personen verletzt wurden. Einer der Fahrer war scheinbar betrunken.

Der alkoholisierte Fahrer geriet nach einer Kurve in den Gegenverkehr. © Polizeirevier Harz

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Skoda die L83 in Richtung Röderhof, als er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet.

Hier kam es zur Kollision mit einem ihm entgegenkommenden VW einer 51-jährigen Frau aus Wulferstedt (Landkreis Börde).



Ein hinter ihr fahrender 43-jähriger Mann aus Dingelstedt versuchte zudem mit seinem BMW auszuweichen, kam dabei jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Der Skoda-Fahrer sowie die VW-Fahrerin wurden so schwer verletzt, dass sie zur weiteren Behandlung ins Ameosklinikum Halberstadt gebracht wurden. Der BMW-Fahrer sowie ein neunjähriger Insasse wurden leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 35.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die zuständigen Beamten bei dem Unfallverursacher einen starken Alkoholgeruch in dessen Atem fest. Ein freiwilliger vorläufiger Alkoholtest ergab anschließend einen Wert von 2,98 Promille.