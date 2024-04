Crash in Kurve: Drei Schwerverletzte nach Frontal-Unfall auf der B8

Passau - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 8 sind am Freitagabend drei Menschen schwer verletzt worden.

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos auf der B8 sind drei Menschen schwer verletzt worden. © Riedl/zema-medien.de

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Unfall gegen 18.50 Uhr im niederbayerischen Landkreis Passau.

Soweit bisher bekannt, war ein 30 Jahre alter Toyota-Fahrer von Vilshofen kommend in Richtung Passau unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet.

Dort kam ihm eine 29-Jährige mit einem weiteren Insassen entgegen. Beide Fahrzeuge krachten daraufhin frontal ineinander.

"Sowohl der Unfallverursacher als auch die Unfallgegnerin und deren Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mussten teilweise mit dem Rettungshubschrauber in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert werden", gab die Polizei bekannt.

Die B8 musste in diesem Bereich zeitweise vollständig gesperrt werden. "Zur Klärung der genauen Ursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Passau die Durchführung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet."