07.08.2024 13:53 1.279 Crash in Zwickau: Auto fährt über Verkehrsinsel

In Zwickau ist am Mittwoch eine Toyota-Fahrerin (40) über eine Verkehrsinsel in der Gewandhausstraße gefahren.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Crash am Mittwochvormittag in Zwickau! Der Toyota überfuhr eine Verkehrsinsel an der Gewandhausstraße in Zwickau. © Mike Müller Gegen 10.40 Uhr war die Toyota-Fahrerin (40) auf dem Dr. Friedrichsring (B173) stadtauswärts unterwegs. Dann geriet sie aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe der äußeren Schneeberger Straße erst in eine Baustelle, kam dann von der Straße ab und überfuhr eine Verkehrsinsel samt Schildern an der Gewandhausstraße.

Dort blieb das Hybrid-Fahrzeug stehen. Die Frau wurde leicht verletzt und kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Weitere Personen oder Fahrzeuge kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Es wurde jeweils eine Fahrspur gesperrt. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Titelfoto: Mike Müller