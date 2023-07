Crash mit Gegenverkehr: Drei Frauen verletzt!

Das Auto der 50-jährigen Unfallverursacherin landete nach dem Crash am Rand der Straße. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Der Crash ereignete sich auf Höhe der Einmündung zum Scheepsweg. Eine 50-jährige Lamstedterin war mit ihrem Auto von Hemmoor nach Lamstedt unterwegs, als sie in einer Linkskurve plötzlich und aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Dort krachte sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto einer 42-jährigen Fahrerin aus Bremen zusammen.

Die Unfallverursacherin wurde durch den Unfall in ihrem Auto eingeklemmt, meldete die Polizei am heutigen Donnerstag. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Wagen befreien und retten. Sie wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Auch die Bremerin und ihre Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Auch sie wurden in umliegende Kliniken gebracht, heißt es. "Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße für etwa zwei Stunden gesperrt werden", meldeten die Beamten.