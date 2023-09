Dacia fährt über Grün, plötzlich kracht Feuerwehr-Fahrzeug von links in das Auto

Neuss - Auf dem Weg zu einem Einsatz hat ein Löschfahrzeug der Feuerwehr in Neuss-Grimlinghausen für einen heftigen Unfall gesorgt. Ein Autofahrer (57) erlitt schwere Verletzungen.

Das Löschfahrzeug der Feuerwehr ist auf dem Weg zu einem Einsatz in ein Auto gekracht. © Feuerwehr Neuss

Das Feuerwehr-Fahrzeug war am heutigen Samstag gegen 4.30 Uhr unterwegs zu einem brennenden Auto auf der Bonner Straße, als es an der Einmündung der B9 zur A46 (Anschlussstelle Neuss-Uedesheim) über eine rote Ampel fuhr.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren zu diesem Zeitpunkt sowohl Blaulicht als auch Martinshorn eingeschaltet. Dennoch bemerkte der 57-jährige Fahrer eines Dacia den Einsatzwagen zu spät.

Als er trotz der Alarmsignale über Grün in die Einmündung einfuhr, krachte das von links kommende Löschfahrzeug in sein Auto.

Der 57-jährige Viersener wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Beifahrer in dem Feuerwehr-Fahrzeug erlitt leichte Verletzungen, während der Fahrer unverletzt blieb.

Der Unfallort auf der B9 blieb während den Bergungsarbeiten gesperrt, der Verkehr wurde dadurch nach Angaben des Sprechers nicht nennenswert beeinträchtigt.