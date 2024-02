Das wird teuer! Fahrer demoliert auf Trunkenheitsfahrt nicht nur sein eigenes Auto

Burscheid - Diese Fahrt wird wohl vorerst seine letzte gewesen sein: In Burscheid (Rheinisch-Bergischer Kreis) hat ein betrunkener Autofahrer (44) einen Unfall gebaut und dabei nicht nur sein eigenes Auto demoliert ...

Der Peugeot wurde bei dem Crash in Burscheid erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Laut Angaben der Polizei war der Trunkenbold am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr in seinem Peugeot auf der L15 Richtung Eichenplätzchen unterwegs, als es in der Ortschaft Sträßchen zu dem Crash kam.

Zeugen hatten demnach beobachtet, wie der 44-Jährige ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes Vito auffuhr und dabei auch sein eigenes Auto stark demolierte.

Als die hinzugezogene Polizei am Ort des Geschehens eintraf, wurde der leicht verletzte Mann bereits von Rettungssanitätern versorgt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten dann rasch den starken Alkoholgeruch, von dem der Autofahrer umgeben war.