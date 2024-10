Drama in Unterfranken: 19-jähriger Arbeiter von schwerem Bauteil erschlagen

Landkreis Bad Kissingen - In Unterfranken ist ein 19-Jähriger bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

Für den 19-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Passiert ist das Unglück laut einem Sprecher der Polizei bereits am vergangenen Freitag in einem Betrieb in Oberthulba im Landkreis Bad Kissingen.

Wie der Sprecher am heutigen Montagmorgen berichtete, war der 19 Jahre alte Arbeiter dort in einer Produktionshalle damit beschäftigt, Elemente eines Fertighauses mit einem Kran zu bewegen.

Aus bislang ungeklärter Ursache habe sich ein Wandelement dabei gelöst. Das mehrere Hundert Kilogramm schwere Bauteil stürzte auf den 19-Jährigen.

Dieser erlitt dadurch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.