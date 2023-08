06.08.2023 07:40 Motorradfahrer knallt trotz Vollbremsung auf vorausfahrendes Auto - Krankenhaus!

In Düren ist es am gestrigen Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein 42-Jähriger Verletzungen zuzog und in ein Krankenhaus musste.

Von Maurice Hossinger

Düren - Nahe eines Parkhauses in Düren kam es am gestrigen Samstagnachmittag zu einem Unfall, bei dem sich ein 42-Jähriger verletzte und anschließend in ein Krankenhaus musste. Ein Rettungswagen transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Doch der Reihe nach: Ein 27-Jähriger kam zuvor mit seinem Auto aus dem Parkhaus und fuhr nach rechts in Richtung Philippstraße. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang rauschte von hinten der 42-Jährige auf seinem Motorrad an. Der Mann übersah das vorfahrtberechtigte Fahrzeug des 27-Jährigen und leitete noch im letzten Moment eine starke Vollbremsung ein. Zu spät! Binnen weniger Sekundenbruchteile knallte er dem vorausfahrenden Auto aufs Heck und fiel vom Motorrad. Dabei zog er sich Verletzungen zu und musste wenige Minuten später per Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde bei dem Unfall so beschädigt, dass es nicht mehr einsatzfähig war und abgeschleppt werden musste.

