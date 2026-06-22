E-Bike-Fahrerin stürzt auf Waldweg: Trotz Helm schwer an Kopf und Gesicht verletzt

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Ein Fahrrad-Unfall am Sonntag bei Wald-Michelbach im Odenwald endete tragisch: Eine E-Bike-Fahrerin stürzte, sie wurde schwer an Kopf und Gesicht verletzt!

Von Florian Gürtler

Wald-Michelbach - Eine Fahrradtour durch den Wald endete tragisch: Bei einem Sturz wurde eine 53-jährige E-Bike-Fahrerin schwer verletzt!

Auf einem Waldweg im südhessischen Odenwald wurde am Sonntag eine 53-jährige Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto)
Auf einem Waldweg im südhessischen Odenwald wurde am Sonntag eine 53-jährige Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto)  © Montage: Swen Pförtner/dpa, 123RF/chalabala

Der Unfall ereignete sich am Sonntag bei Wald-Michelbach/Siedelsbrunn im südhessischen Odenwald, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war die 53-Jährige zusammen mit ihrem Ehemann unterwegs. Sie fuhren mit Fahrrädern auf einem geschotterten Waldweg und kamen an eine Stelle mit leichtem Gefälle.

Die E-Bike-Fahrerin fuhr voraus und geriet durch eine Kurve kurz aus dem Blickfeld ihres Manns. Aus noch unbekannter Ursache stürzte sie "und zog sich trotz Fahrradhelm schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu", wie ein Sprecher erklärte.

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Sanitäter und ein Notarzt eilten zur Unfallstelle und versorgten die 53-Jährige. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Frau im Anschluss in eine Klinik geflogen.

"Das E-Bike wurde bei dem Unfall nicht beschädigt, aber der Fahrradhelm", schloss der Sprecher den Bericht ab. Die Ermittlungen zu dem Unfall im Odenwald dauern an.

Titelfoto: Montage: Swen Pförtner/dpa, 123RF/chalabala

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