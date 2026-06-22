E-Bike-Fahrerin stürzt auf Waldweg: Trotz Helm schwer an Kopf und Gesicht verletzt

Wald-Michelbach - Eine Fahrradtour durch den Wald endete tragisch: Bei einem Sturz wurde eine 53-jährige E-Bike-Fahrerin schwer verletzt!

Auf einem Waldweg im südhessischen Odenwald wurde am Sonntag eine 53-jährige Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto) © Montage: Swen Pförtner/dpa, 123RF/chalabala

Der Unfall ereignete sich am Sonntag bei Wald-Michelbach/Siedelsbrunn im südhessischen Odenwald, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war die 53-Jährige zusammen mit ihrem Ehemann unterwegs. Sie fuhren mit Fahrrädern auf einem geschotterten Waldweg und kamen an eine Stelle mit leichtem Gefälle.

Die E-Bike-Fahrerin fuhr voraus und geriet durch eine Kurve kurz aus dem Blickfeld ihres Manns. Aus noch unbekannter Ursache stürzte sie "und zog sich trotz Fahrradhelm schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu", wie ein Sprecher erklärte.

Sanitäter und ein Notarzt eilten zur Unfallstelle und versorgten die 53-Jährige. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Frau im Anschluss in eine Klinik geflogen.