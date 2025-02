24.02.2025 06:32 E-Bike-Unfall in Darmstadt: Mann (66) schwer verletzt

In der Nieder-Ramstädter-Straße in Darmstadt kam es am frühen Sonntagabend zu einem E-Bike-Unfall: Ein 66 Jahre alter Fahrradfahrer wurde schwer verletzt.

Von Florian Gürtler

Darmstadt - Nach einem E-Bike-Unfall mit einem Schwerverletzten sucht die Polizei in Südhessen Zeugen des Crashs. Nach einem E-Bike-Unfall am Sonntagabend in Darmstadt wurde ein 66 Jahre alter schwer verletzter Mann in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagabend gegen 17.30 Uhr in der Nieder-Ramstädter-Straße in Darmstadt, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. "Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein 66-jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike und verletzte sich hierbei schwer", erklärte ein Sprecher. Demnach war der Verletzte beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar. Er wurde versorgt und danach in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Unfall Lamborghini in Flammen: Hier verbrennen Hunderttausende Euro Infolge des Crashs war die Nieder-Ramstädter-Straße zeitweise nur einspurig befahrbar. Die Ermittlungen zu dem Unfall in Darmstadt dauern an. Hierzu sucht die Polizei Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 0615196941210 bei den Beamten melden sollen.

