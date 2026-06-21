E-Scooter erfasst Fußgänger: Zwei Schwerverletzte
Rotenburg an der Fulda - Ein 57-Jähriger wurde von einem E-Scooter erfasst: Der Mann wie auch der 18-jährige Roller-Fahrer wurden dabei beide jeweils schwer verletzt!
Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag auf dem Campingweg im osthessischen Rotenburg an der Fulda, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte.
Demnach war ein 18-Jähriger gegen 0.40 Uhr mit einem Scooter aus Richtung der Rotenburger City kommend auf der Straße unterwegs. Zeitgleich stand ein 57 Jahre alter Mann am Fahrbahnrand.
"Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit übersah der 18-jährige E-Scooter Fahrer den 57-jährigen Fußgänger", berichtete ein Sprecher und ergänzte: "Es kam zum Zusammenstoß."
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch zur Stelle und versorgten die Verwundeten. Beide Männer wurden im Anschluss in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.
Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 200 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall in Rotenburg an der Fulda dauern an. Zeugen des Unglücks sollen sich bitte unter der Telefonnummer 066239370 bei den Beamten melden.
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