E-Scooter erfasst Fußgänger: Zwei Schwerverletzte

Rotenburg an der Fulda - Ein 57-Jähriger wurde von einem E-Scooter erfasst: Der Mann wie auch der 18-jährige Roller-Fahrer wurden dabei beide jeweils schwer verletzt!

Tragischer Unfall in Rotenburg an der Fulda: Ein 18-Jähriger und ein 57 Jahre alter Mann wurden jeweils schwer verletzt! (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag auf dem Campingweg im osthessischen Rotenburg an der Fulda, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Demnach war ein 18-Jähriger gegen 0.40 Uhr mit einem Scooter aus Richtung der Rotenburger City kommend auf der Straße unterwegs. Zeitgleich stand ein 57 Jahre alter Mann am Fahrbahnrand.

"Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit übersah der 18-jährige E-Scooter Fahrer den 57-jährigen Fußgänger", berichtete ein Sprecher und ergänzte: "Es kam zum Zusammenstoß."

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch zur Stelle und versorgten die Verwundeten. Beide Männer wurden im Anschluss in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.