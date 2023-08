Ehemalige Olympia-Eiskunstläuferin stirbt bei Autounfall: Sohn überlebt den Horror-Crash!

Alexandra Paul (†31) mit Partner und Ehemann Mitchell Islam (33) während der "Canadian Tire National Figure Skating Championships" 2014. © Andre Ringuette / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das berichtet nun die US-Zeitung New York Post und bezieht sich auf Informationen der Canadian Press.

Demnach war ein außer Kontrolle geratener Lastwagen durch eine Baustelle in Melanchthon Township, nördlich von Toronto gefahren. Anschließend raste der Laster in sieben weitere Autos.

In einem davon befanden sich Paul und ihr zehn Monate alter Sohn. Während die Eiskunstläuferin noch am Unfallort für tot erklärt wurde, überlebte ihr Kind mit leichten Verletzungen. Es wurde vorsorglich in ein Krankenhaus in Toronto gebracht.

Eine Freundin beschrieb Paul als "freundlich, gebildet, witzig und entschlossen". Sie war "ein fester Bestandteil der internationalen Eiskunstlauf-Community, die Kanada bei den Olympischen Spielen vertrat".

Ferner erklärte Pauls Freundin: "Aber vor allem wird Alex als liebevolle Tochter, Schwester, Ehefrau und Mutter von Charlie in Erinnerung bleiben."