04.06.2024 15:09 Ehepaar beim Ausparken von Auto erfasst: Frau (†80) tödlich verletzt

Am Dienstag sind in Duderstadt zwei Personen von einem Auto erfasst worden. Eine 80 Jahre alte Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vor Ort verstarb.

Von Robert Lilge

Duderstadt - Am heutigen Dienstagmorgen kam es in Duderstadt (Landkreis Göttingen) zu einem tragischen Unfall. In Duderstadt verstarb am Dienstagmorgen eine Frau bei einem Unfall. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa Gegen 9 Uhr wollte ein 88-jähriger Autofahrer in der Straße Westerstieg aus einer Parklücke ausparken. Dabei wurde eine 80 Jahre alte Frau und ihr 82 Jahre alter Ehemann vom Auto erfasst. Bei dem Vorfall erlitt die Frau tödliche und der Mann schwere Verletzungen, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit. Unfall Auto überfährt in Düsseldorf E-Scooter-Fahrer: Lebensgefahr! Wiederbelebungsversuche bei der 80-Jährigen halfen nicht mehr. Sie verstarb noch am Unfallort. Ihr schwerverletzter Ehemann wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Was genau vorgefallen war, steht noch nicht fest und wird von den Beamten derzeit ermittelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße Westerstieg gesperrt.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa