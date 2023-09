12.09.2023 21:43 Elf Verletzte: Medikamenten-Müll sorgt für Verpuffung in NRW-Apotheke!

Von Frederick Rook

Wuppertal - In der Falkenapotheke auf der Kaiserstraße in Wuppertal kam es am Dienstagabend (12. September) zu einer Verpuffung. Elf Personen wurden verletzt! In der Falkenapotheke auf der Kaiserstraße kam es am Dienstag bei der Entsorgung von Medikamentenresten zu einer chemischen Reaktion. © Christoph Petersen Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es gegen 18.45 Uhr bei der Entsorgung von Medikamentenresten zu einer chemischen Reaktion. Eine starke Rauchentwicklung war die Folge. Nach umfassenden Erkundungsmaßnahmen in Chemikalienschutzanzügen und unter schwerem Atemschutz konnten die alarmierten Spezialkräfte keine besorgniserregende Stoffkonzentration mehr feststellen. Dennoch klagten im Rahmen des Gefahrguteinsatzes insgesamt elf Personen über eine Reizung der Atemwege. Drei Menschen wurden vorsorglich zur weiteren Kontrolle in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ernsthaft verletzt wurde jedoch niemand. Die Kameraden fanden die betroffenen Chemikalien schließlich verschlossen in einem Behälter in dem Giftraum der Apotheke vor. Die Abfälle stellten somit keine weitere Gefahr für die Bevölkerung dar. Nachdem die Apotheke von der Feuerwehr zunächst ausgiebig belüftet worden war, übernahm die Polizei schließlich den Einsatzort, um weitere Ermittlungen anzustellen. Um die Einsatzmaßnahmen nicht zu stören, blieb der betroffene Bereich auf der Kaiserstraße bis etwa 20 Uhr gesperrt. © Florian Schmidt Der betroffene Bereich auf der Kaiserstraße blieb bis rund 20 Uhr gesperrt. Rund 40 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

