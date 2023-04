21-Jährige stirbt nach Mottowagen-Unfall an Rosenmontag: So steht es um die Ermittlungen

Die Ermittlungen nach dem tödlichen Unfall an Rosenmontag in Halle stehen kurz vor dem Abschluss. © Heiko Rebsch/dpa

"Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrat die 21-Jährige die Straße und wurde schließlich durch den Mottowagen erfasst", teilte ein Sprecher des Polizeireviers Halle am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Ermittlungen zu dem Fall stünden kurz vor dem Abschluss, so dass die Akte in naher Zukunft an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden könne, so der Sprecher.



Die 21-Jährige war wenige Tage nach dem Unfall im Krankenhaus gestorben.

Der Rosenmontagsumzug wurde nach dem Unfall abgebrochen. Er fand nach zwei Jahren coronabedingter Pause erstmals wieder statt.