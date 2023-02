Nach schrecklichem Unfall bei Rosenmontags-Umzug in Halle: 21-Jährige stirbt im Krankenhaus

Halle (Saale) - Traurige Nachrichten aus Halle: Die am Rosenmontag von einem Mottowagen erfasste 21-Jährige erlag inzwischen ihren Verletzungen.

Gleich am Startpunkt des Halleschen Rosenmontagsumzuges kam es zu dem schweren Unfall. Der Umzug wurde daher abgebrochen. © Heiko Rebsch/dpa

Das teilte Polizeisprecher Alexander Junghans am frühen Donnerstagmorgen mit, nachdem die Behörde in der Nacht über den Todesfall informiert worden war.

Am Montag war die 21-Jährige mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik in Halle eingeliefert worden, nachdem sie gegen 11.45 Uhr auf dem Karnevalsumzug von einem Mottowagen erfasst worden war.

Augenzeugen berichteten, dass die junge Frau als sogenannter Radengel neben den Wagen hergelaufen und Karamelle in die Menge geworfen hatte, bevor sich die schreckliche Szene ereignete.

Die genauen Umstände des Unfalls sind laut Polizei nach wie vor ungeklärt, die Ermittlungen laufen.