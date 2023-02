Erschreckendes Video zeigt Horror-Unfall auf der Autobahn

Ruda Śląska (Polen) - Auf der polnischen Autobahn 4 hat sich beim Spurwechsel ein Fiat Punto überschlagen. Von dem gefährlichen Unfall tauchte ein erschreckendes Video in den sozialen Netzwerken auf. Die Aufnahme stammte offenbar von einer Auto-Cam, die den schockierenden Moment festhielt.

Geteilt wurde das Video am Dienstag auf Twitter von @Stop_Cham und wurde seitdem fast 210.000 Mal angeschaut. Zu sehen ist, wie jemand in einem gefährlichen Manöver versuchte, zu überholen. Wie das polnische Nachrichtenportal Interia berichtet, handelte es sich dabei um eine Fahrerin.

Zu dem Unglück kam es bereits am 15. Februar gegen 7 Uhr auf der A4 bei Ruda Śląska, etwa 20 Kilometer nordwestlich von Katowice.

Das leichtsinnige Verhalten der Fahrerin in dem spektakulären Video wurde von vielen Internet-Nutzern kritisiert. So fragten sich einige User, ob sie überhaupt in den Rückspiegel geschaut hatte. Andere wiesen darauf hin, dass es besser wäre, wenn sie nur auf der rechten Fahrspur unterwegs gewesen wäre.