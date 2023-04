05.04.2023 12:16 Explosion in Garage tötet 66-Jährigen! War Gasflasche Auslöser für Flammen-Inferno?

Ein schrecklicher Unfall hat sich in der Nacht zum Mittwoch in Düsseldorf ereignet! Ein 66-Jähriger starb bei einer Verpuffung in einer Garage ...

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Bei einer Explosion in einer Garage im Stadtteil Eller hat ein 66-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch sein Leben verloren. Die Feuerwehr fand seine Leiche während der Löscharbeiten. Die Garage stand beim Eintreffen der Feuerwehrleute lichterloh in Flammen. © Daniel Bothe Den Angaben der Feuerwehr zufolge soll sich der Vorfall gegen 2 Uhr im Offenbacher Weg ereignet haben. Schon beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die gesamte Garage lichterloh in Flammen. Besorgte Anwohner berichteten der Feuerwehr, dass der 66-Jährige noch vermisst werde. Daraufhin setzte der Einsatzleiter die Menschenrettung zweier Trupps in Gang. Nur wenig später herrschte traurige Gewissheit - die Einsatzkräfte konnten den 66-Jährigen nur noch tot auffinden. Möglicherweise war eine in der Garage deponierte Gasflasche für die heftige Verpuffung verantwortlich.

Neun Menschen wurden während der aufwendigen Löscharbeiten aus einem angrenzenden Wohnhaus in Sicherheit gebracht - sie blieben unverletzt. Diese Gasflasche könnte den 66-Jährigen getötet haben. © Daniel Bothe In der Garage soll sich eine Art Werkstatt befunden haben. Wie genau es zu der Verpuffung kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.

