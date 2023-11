Fahrerin schläft nach Unfall ein: Suff-Fahrt endet an Schild

Schwarzenberg - Im Schwarzenberger Ortsteil Pöhla ( Erzgebirgskreis ) ist am Sonntagmorgen eine Seat-Fahrerin mit voller Wucht gegen ein Straßenschild gefahren.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und säuberte die Straße. © Niko Mutschmann

Der Unfall passierte gegen 4.30 Uhr in der Straße Am Pfeilhammer. Die Seat-Fahrerin war von der Straße abgekommen und gegen das Verkehrsschild gefahren. Der Seat kam schließlich an einer Mauer zum Stehen.

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, war die Fahrerin nach ersten Informationen eingeschlafen. Da das Auto verschlossen war, wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, um zu der Fahrerin zu gelangen, da ein Notfall nicht ausgeschlossen werden konnte.

Es stellte sich schließlich heraus, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Sie musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.