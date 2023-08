24.08.2023 14:10 Fahrerin übersieht Moped: Jugendlicher (16) während Crash durch Luft geschleudert

Von Benjamin Richter

Vlotho - Am Mittwochabend kam es in der Kleinstadt Vlotho in Nordrhein-Westfalen zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Durch den Crash erlitt das Moped einen Totalschaden. © Kreispolizeibehörde Herford Wie die Polizei Herford mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 20.50 Uhr auf der Salzuflener Straße. Eine 27-jährige Frau war mit ihrem Skoda Roomster aus Lemgo in Richtung Vlotho unterwegs, als sie nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen wollte. Offenbar übersah die Fahrerin dabei einen 16-Jährigen, der mit seinem Aprilia-Kleinkraftrad in Richtung Bäderstraße fahren wollte. Unfall Keiner älter als 21: Fünftes Unfallopfer stirbt nach Horror-Crash Das Auto stieß frontal mit dem Moped zusammen, wodurch der Jugendliche einige Meter durch die Luft und in ein anliegendes Gebüsch geschleudert wurde. Der Roller flog noch einige Meter weiter gegen einen angrenzenden Straßenbaum. Sowohl der 16-Jährige als auch die 27-Jährige wurden bei dem Crash verletzt und in anliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge nach Unfall sehr stark beschädigt Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 13.000 Euro ein. Während die Beamten den Unfall aufnahmen, musste die Salzuflener Straße teilweise gesperrt werden.

