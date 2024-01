Fataler Glatteis-Unfall: Autofahrerin brettert auf Sommerreifen gegen Baum

Die Fahrerin (32) wurde bei dem schweren Crash in ihrem Opel Corsa eingeklemmt. © Kreispolizeibehörde Paderborn

Wie ein Sprecher der Polizei am Samstagnachmittag berichtete, war die Frau am Mittag gegen 12 Uhr in ihrem Opel Corsa auf der Ebbinghauser Straße im Ortsteil Dörenhagen unterwegs, als ihr Kleinwagen außerhalb der geschlossenen Ortschaft an einer Steigung plötzlich ins Schleudern geriet.

In der Folge kam der Corsa auf der glatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und krachte dort schließlich gegen einen Baum, wobei die 32-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt wurde.

Hinzugezogene Feuerwehrkräfte befreiten die schwer verletzte Frau aus dem demolierten Wrack und brachten sie in ein Paderborner Krankenhaus.

Wie sich bei der anschließenden Unfallaufnahme herausstellte, war der Kleinwagen - trotz derzeitiger Witterungsverhältnisse - auf Sommerreifen unterwegs gewesen. Die 32-Jährige muss sich daher auf ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einstellen.