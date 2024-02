Fehler beim Abbiegen: Fünf Schwerverletzte

Im Zuge dessen übersah sie den entgegenkommenden Peugeot eines 68-Jährigen, welcher geradeaus in Richtung Fürfeld fahren wollte.

Laut Polizeiangaben war die 31-jährige Lenkerin eines Mercedes aus Richtung Siegelsbach kommend unterwegs, als diese im Einmündungsbereich nach links in Richtung Bad Rappenau abbiegen wollte.

Der folgenschwere Unfall hat sich demnach am heutigen Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der L549 zugetragen.

An beiden Wagen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro. Sowohl die vier Insassen des Peugeot als auch die Fahrerin des Mercedes wurden mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 18 Kräften, der Rettungsdienst mit vier Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Die Straße war für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis 16.40 Uhr voll gesperrt.