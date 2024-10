Filmreifer Abflug: Aus diesem Wrack entkamen vier Menschen

Engelskirchen - Mit mehreren Überschlägen zerstörte am Samstag ein 20-jähriger Autofahrer seinen Wagen in Engelskirchen (Oberbergischer Kreis). Wie durch ein Wunder kamen er und seine drei Mitfahrer bei dem Unfall mit nur leichten Verletzungen davon.

Eine Berührung mit dem Bordstein reichte aus, bevor sich dieser Wagen mehrfach überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb. © Polizei Oberbergischer Kreis

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 20-Jährige mit seinem Auto am Samstag gegen 5.21 Uhr auf der L136 aus Ründeroth kommend, in Richtung Engelskirchen-Hardt unterwegs.

In einer Rechtskurve überholte er ein vor ihm fahrendes Auto, beim Wiedereinscheren touchierte er jedoch den Bordstein.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit hebelte es den Wagen aus, der sich daraufhin mehrfach überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Der Fahrer sowie die anderen drei 17-, 18- und 19-jährigen Mitfahrer konnten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Wagen befreien.

Alle vier kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.