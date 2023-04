Football-Coach wird von Pickup erfasst, der Unfall hat für ihn tragische Konsequenzen

Dartmouth (USA) - An der Seitenlinie auf und ab laufen, seinen Schützlingen energisch Tipps geben, sich voll einbringen: Das ist Leben und Leidenschaft von Football -Coach Buddy Teevens (66). Doch ein tragischer Unfall hat nun schlimme Konsequenzen für den US-Amerikaner.

Buddy Teevens (66) betreut das College-Football-Team der Universität Dartmouth. © IMAGO / ZUMA Wire

Bereits am 20. März war der Trainer des College-Teams der Dartmouth Universität mit seiner Frau auf dem Heimweg von einem Abendessen in einem Restaurant in St. Augustine, Florida.

Gegen 20.40 Uhr Ortszeit wollte Teevens eine Staatsstraße überqueren und wurde dabei von einem Pickup erfasst, der laut ESPN mit 80 km/h unterwegs war.

Der Fahrer hatte keine Chancen mehr, dem Football-Coach und seinem Bike auszuweichen und erfasste ihn. Das Fahrrad soll zudem unbeleuchtet gewesen sein, Teevens trug keinen Helm.

Es befand sich auch kein Zebrastreifen oder eine Kreuzung in der Nähe, sodass der Trainer einen guten Grund gehabt hätte, an dieser Stelle geschützt auf die andere Straßenseite zu kommen.

Er wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert, er erlitt schwere Rückenmarksverletzungen. Zudem war sein rechtes Bein so schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass den Ärzten keine andere Wahl blieb, als es zu amputieren.