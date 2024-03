Ford-Fahrer will abbiegen und übersieht anrauschenden Audi: Zwei Schwerverletzte

Heilbronn - Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit sorgte am gestrigen Freitagabend auf der B27 im Landkreis Heilbronn für einen Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten.

Der Ford war nach dem üblen Crash nur noch ein Wrack. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Gegen 22.15 Uhr war der 57-jährige Fahrer eines Ford Focus in Fahrtrichung Lauffen unterwegs, als dieser auf Höhe des Gewanns Rauhen Stich nach links in Fahrtrichtung Flein abbiegen wollte.

Laut Polizeiangaben krachte der Fahrer beim Abbiegevorgang in einen entgegenkommenden vorfahrtberechtigten 21-jährigen Audifahrer, der in Fahrtrichtung Heilbronn fuhr.

Infolge des Zusammenpralls wurde der Fahrer im Ford eingeklemmt und musste mit schweren Verletzungen von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen geschnitten werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.