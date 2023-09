Frau brettert in Kreisverkehr und löst Karambolage aus, bei der sich zwei Personen verletzen

Ein heftiger Unfall hat sich in Ruppichteroth (Rhein-Sieg-Kreis) in einem Kreisverkehr ereignet. © Marius Fuhrmann

Eine 39 Jahre alte Frau aus Windeck war gegen 21.30 Uhr mit ihrem Opel auf der Bundesstraße unterwegs gewesen, wie die Polizei meldete. Zu der Zeit war es bereits dunkel und es regnete stark.

Als die 39-Jährige in den dortigen Kreisverkehr fahren wollte, übersah sie offenbar den schwarzen BMW eines 57-jährigen Mannes. Der Opel der Frau krachte in den BMW und wurde anschließend gegen den Polo einer 40-jährigen schwangeren Frau aus Ruppichteroth geschleudert. Letztere wartete an einer Einmündung des Kreisverkehrs und wollte in diesen einfahren.

Ebenfalls im Auto war ein Kind, das jedoch unverletzt blieb. Die schwangere Frau wurde vorsorglich in eine Klink gebracht.

Der BMW-Fahrer verletzte sich bei dem Crash leicht, die Unfallverursacherin blieb hingegen unverletzt.

Die Beamten ermitteln nun, ob die 39-Jährige zu schnell in den Kreisverkehr gefahren ist oder ob eine fehlerhafte Beleuchtung an dem Opel die Ursache für die Kollision sein kann. Die Opel-Fahrerin erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.