24.04.2024 21:36 Frau überquert Straße und wird von Auto erfasst: tot!

In Goslar ist am Mittwoch eine Frau von einem Auto angefahren worden. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb sie noch am Unfallort.

Von Robert Lilge

Goslar - Am heutigen Mittwochnachmittag ist in Goslar (Niedersachsen) eine Fußgängerin nach einem Unfall mit einem Auto tödlich verunglückt. Für die 82 Jahre alte Fußgängerin kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Bildmontage: Frank Rumpenhorst/dpa, Jonas Walzberg/dpa Der Unfall soll sich gegen 16.50 Uhr ereignet haben, teilte die Polizeiinspektion Goslar mit. Die 82 Jahre alte Fußgängerin habe dabei die Fahrbahn der Von-Garßen-Straße in Höhe der dortigen Bahnunterführung überquert. Ein 80-jähriger Autofahrer befuhr zur gleichen Zeit den Straßenabschnitt und kollidierte mit der Frau. Unfall Auto prallt mit Linienbus zusammen: Fünf Personen verletzt Trotz sofortiger Erste Hilfe verstarb die Frau aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch am Unfallort. Um den Autofahrer kümmerte sich zusätzlich das Kriseninterventionsteam des Landkreises Goslar. Auf der Straße kam es bis 19.30 Uhr zu einer Sperrung. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Goslar eingeleitet.

Titelfoto: Bildmontage: Frank Rumpenhorst/dpa, Jonas Walzberg/dpa