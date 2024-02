Frau wird von Straßenbahn angefahren, wenig später ist sie tot

Hannover - Schrecklicher Unfall in Hannover ! Am Dienstagabend ist eine 61 Jahre alte Frau im Stadtteil Bothfeld von einer Straßenbahn angefahren worden, wenig später verstarb sie im Krankenhaus.

Eine 61 Jahre alte Frau wurde von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt. © Moritz Frankenberg/dpa

Wie die Polizei am Mittwochmorgen erklärte, habe die Dame nach ersten Erkenntnissen gegen 21.15 Uhr die Bahngleise an der Podbielskiestraße in Höhe der Brandmeierstraße überquert. Dabei übersah sie wohl eine Straßenbahn der Linie 7, die stadteinwärts fuhr. Die Frau wurde von ihr erfasst und unter der Bahn eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die 61-Jährige noch befreien, ein Rettungswagen brachte sie anschließend in eine Klinik. Dort erlag sie wenig später allerdings ihren schweren Verletzungen, wie der Sprecher mitteilte.

Die Polizei sperrte die "Podbi" für den Verkehr stadteinwärts und leitete ihn über die Straße "Im Heidkampe" um.

Der Verkehrsunfalldienst ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung infolge eines Unfalls.