02.12.2023 14:34 Freunde buddeln riesiges Loch am Strand: Einer muss wiederbelebt werden!

In Australien ist ein 25-Jähriger am Strand kopfüber in ein selbst gebuddeltes Loch gestürzt.

Brisbane - Tragischer Unfall in Australien: Ein 25-Jähriger ist Medienberichten zufolge kopfüber in ein Loch am Strand gefallen und verschüttet worden. An einem Strand in Australien ereignete sich ein beinahe tödliches Unglück.(Symbolbild) © Jeremy Ng/AAP/dpa Der Mann war mit Freunden zusammen, die das Loch selbst gegraben hatten, wie der Sender 9News unter Berufung auf Rettungssanitäter berichtete. Der Unfall habe sich am Samstagmittag an einem bei Urlaubern beliebten Strand auf der Insel Bribie Island nördlich von Brisbane (Queensland) ereignet. Erst nach längerer Zeit sei es gelungen, den Mann zu befreien. Allerdings habe er da keinen Puls mehr gehabt. Doch der Mann konnte nach etwa 45 Minuten wiederbelebt werden, hieß es weiter. Ranger, die zufällig in der Nähe gewesen seien, setzten dabei laut Berichten auch einen Defibrillator ein. Schließlich sei der 25-Jährige in eine Klinik geflogen worden. Sein Zustand sei kritisch, hieß es zunächst. "Die Tatsache, dass der Puls des jungen Mannes nach einer längeren Wiederbelebungsphase wiederkehrte, zeigt, dass eine gute Wiederbelebung durchgeführt wurde", zitierten australische Medien Peter Batt vom Queensland Ambulance Service.

