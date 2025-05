Frau beißt genüsslich in ihren Schokohasen: Was sie dann findet, lässt sie erbrechen

Gold Coast (Australien) - Unmengen an Schokolade werden in der Osterzeit gekauft, verschenkt und schließlich gefuttert. Oftmals liegt eine Vielzahl an Schokoeiern und -hasen noch Wochen nach dem Fest in unseren Schubladen. So machte sich auch eine Frau aus Australien über ihren Vorrat her und machte dabei eine ekelerregende Entdeckung.