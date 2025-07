22.07.2025 21:00 Unfall im Norden: Zug kollidiert mit Schafen

Ein Zug, der von Hamburg in Richtung Sylt unterwegs war, ist am Dienstag in Elmshorn mit Schafen auf den Gleisen kollidiert. Die Strecke wurde gesperrt.

Von Sophia-Caroline Kosel Elmshorn - Ein Zug ist auf dem Weg nach Sylt mit Schafen auf den Gleisen kollidiert. Alles in Kürze Zug kollidiert mit Schafen auf dem Weg nach Sylt

175 Reisende mussten 125 Minuten im Zug ausharren

Polizei befragt Zeugen in Gleisnähe

Strecke Elmshorn-Itzehoe gesperrt

Ersatzverkehr mit Pendelzügen eingerichtet Mehr anzeigen Mehrere Schafe wurden im Norden von einem Zug erfasst. Der Unfall sorgte für eine temporäre Streckensperrung. (Symbolfoto) © Jacob King/PA Wire/dpa Nach dem Unfall am Nachmittag mussten die 175 Reisenden 125 Minuten in dem IC ausharren, bis sie mit Ersatzbussen weiterfahren konnten, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Polizei habe in dieser Zeit in Gleisnähe Zeugen befragt. Ob der Zug beschädigt ist, könne sie nicht sagen, so die Sprecherin. Der Zug war von Hamburg aus nach Westerland unterwegs. Während der IC auf der Bahnstrecke stand, war die Strecke Elmshorn-Itzehoe gesperrt. Es wurde ein Pendel-Ersatzverkehr eingerichtet, wie die Bahn auf X mitteilte.

