Frontal-Crash: Mehrere Verletzte, Hubschrauber vor Ort im Einsatz

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Bei einem Frontal-Zusammenstoß auf der L3362 bei Dillenburg am Montag wurden insgesamt vier Autoinsassen verletzt, ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Von Florian Gürtler

Dillenburg - Ein Audi geriet in den Gegenverkehr und krachte frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen: Alle Autoinsassen wurden verletzt in nahe liegende Kliniken gebracht, zwei von ihnen per Rettungshubschrauber!

Verhängnisvoller Unfall im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis: Vier Autoinsassen wurden verletzt, ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. (Symbolbild)
Verhängnisvoller Unfall im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis: Vier Autoinsassen wurden verletzt, ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. (Symbolbild)  © Montage: Moritz Frankenberg/dpa, Boris Roessler/dpa

Der tragische Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf der L3362 bei Dillenburg im Lahn-Dill-Kreis, wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte.

Demnach war ein 18 Jahre alter Mann zusammen mit zwei Mitfahrern mit einem Audi auf der Landstraße zwischen Dillenburg-Nanzenbach und Eschenburg-Hirzenhain unterwegs.

"In einer Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Nanzenbach kam der 18-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr", berichtete ein Sprecher.

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Dabei stieß der Audi frontal mit einem entgegenkommenden Auto eines 34-jährigen Fahrers zusammen.

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Alle vier Autoinsassen erlitten "Verletzungen unbestimmten Grades", hieß es weiter. Der 18-Jährige und eine Beifahrerin wurden per Rettungshubschrauber auf dem schnellsten Weg in die Uni-Klinik Marburg gebracht. Die beiden anderen Verletzten wurden mit Rettungswagen in nahe liegende Kliniken transportiert.

"An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden", fügte der Sprecher hinzu. Eine genauere Einschätzung der Polizei liegt aber noch nicht vor. Die L3362 wurde infolge des Crashs vorübergehend voll gesperrt, die Ermittlungen zu dem Unfall bei Dillenburg dauern an.

Titelfoto: Montage: Moritz Frankenberg/dpa, Boris Roessler/dpa

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