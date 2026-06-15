Frontal-Crash: Mehrere Verletzte, Hubschrauber vor Ort im Einsatz

Dillenburg - Ein Audi geriet in den Gegenverkehr und krachte frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen: Alle Autoinsassen wurden verletzt in nahe liegende Kliniken gebracht, zwei von ihnen per Rettungshubschrauber !

Verhängnisvoller Unfall im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis: Vier Autoinsassen wurden verletzt, ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. (Symbolbild) © Montage: Moritz Frankenberg/dpa, Boris Roessler/dpa

Der tragische Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf der L3362 bei Dillenburg im Lahn-Dill-Kreis, wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte.

Demnach war ein 18 Jahre alter Mann zusammen mit zwei Mitfahrern mit einem Audi auf der Landstraße zwischen Dillenburg-Nanzenbach und Eschenburg-Hirzenhain unterwegs.

"In einer Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Nanzenbach kam der 18-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr", berichtete ein Sprecher.

Dabei stieß der Audi frontal mit einem entgegenkommenden Auto eines 34-jährigen Fahrers zusammen.