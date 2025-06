Frontal-Zusammenstoß bei Fulda: Zwei Menschen verletzt

Alles in Kürze

Auf der L3206 südwestlich von Fulda kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten. © Fuldamedia

Demnach war eine 78 Jahre alte Frau mit einem Golf Plus aus Kalbach-Mittelkalbach kommend in Richtung der Gemeinde Neuhof auf der Landstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 57 Jahre alter Mann mit einem VW Polo in entgegengesetzter Richtung auf der L3206.

"Aus bisher unbekannten Gründen kam es kurz nach dem Kreisel Mittelkalbach zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge", ergänzte ein Polizeisprecher.

Sowohl die 78-Jährige aus als auch der 57-jährige VW-Fahrer erlitten bei dem Crash schwere Verletzungen.

Der Polo-Fahrer wurde zudem in dem Wrack seines Wagens eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr befreit werden.

Ein Feuerwehrsprecher berichtete ergänzend, dass eine verletzte Person "durch die Feuerwehr Mittelkalbach im Fahrzeug betreut und dann kontrolliert mit Unterstützung des Rettungsdienstes aus dem Fahrzeug befreit" wurde.