Frontalcrash mit drei Schwerverletzten: Rettungs-Hubschrauber im Einsatz

Donnersbergkreis - Bei einem Frontalzusammenstoß im Donnersbergkreis ( Rheinland-Pfalz ) am Nachmittag des gestrigen Dienstags wurden drei Menschen schwer verletzt.

Alle drei Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Alles drei mussten mit Rettungshubschraubern in nahe gelegenen Krankenhäuser geflogen werden.

Der Fahrer eines weiteren am Unfall beteiligten Wagens hatte sich nach dem Crash aus dem Staub gemacht. Nach ihm wird nun gesucht.

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Dienstagabend den Hergang des Unfalls nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

So war eine 55-jährige Frau in ihrem Auto auf der B47 auf dem Weg von Göllheim ins benachbarte Dreisen, als sie den vor ihr fahrenden Wagen in einer leichten Linkskurve überholen wollte.