Frostpeitsche in NRW: Dutzende Unfälle und viele Schwerverletzte

Essen - Auf teils spiegelglatten Straßen hat es in Nordrhein-Westfalen Dutzende Verkehrsunfälle mit vielen Verletzten gegeben. In mehreren Regionen stürzten Fahrrad- und Motorradfahrer.

Rettungskräfte der Feuerwehr sind an der Unfallstelle eines Wagens auf der Bundesstraße 219 von Greven in Richtung Saerbeck im Einsatz. © Nord-West-Media TV/NWM-TV/dpa

In Dortmund wurde ein Fahrradfahrer bei einem Sturz auf eisglatter Straße so schwer verletzt, dass die Ärzte im Krankenhaus um sein Leben kämpfen mussten. Bei den meisten Autounfällen blieb es bei Blechschaden.

In Dülmen im Norden des Ruhrgebiets schlitterten auf einer Bundesstraße sechs Fahrzeuge ineinander - die Insassen wurden aber nur leicht verletzt. Als die Polizei vor Ort war, um den Unfall aufzunehmen, geriet ein weiterer Autofahrer ins Schlingern und prallte in den Streifenwagen.

In Münster stürzte eine 20-jährige Fußgängerin, rutsche auf die Fahrbahn und wurde am Bein von einem Bus überrollt. In Dorsten und Greven schlitterten Fahrzeuge von der Straße.

Die Polizei sprach in ersten Bilanzen sprach die Polizei von Dutzenden Unfällen. Mehr als 70 Unfälle waren es im Kreis Recklinghausen, 43 im Kreis Coesfeld, 41 im Kreis Borken, gut 40 in Hamm, 38 in Münster, 25 in Dortmund.

"Viele Straßen sind bereits gestreut. Dennoch besteht weiterhin Glättegefahr, gerade auf den Nebenstraßen und Gehwegen", sagte ein Polizeisprecher in Coesfeld. Übermäßig lange Staus auf den Autobahnen gab es durch die Wetterverhältnisse aber zunächst nicht.