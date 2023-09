Fußgänger (26) wird überfahren: Unfallverursacher haut einfach ab

Köln - In Köln-Longerich hat sich am gestrigen Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 26-Jähriger schwer verletzt wurde.

Dieser schleppte sich mit schweren Kopfverletzungen zunächst noch zu Bekannten in Köln-Ehrenfeld, ehe Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Wie die Polizei meldet, war der junge Mann nach eigenen Angaben gegen 20.30 Uhr auf der Militärringstraße in Richtung Bocklemünd unterwegs.

Nun suchen die Beamten nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, dem flüchtigen Auto oder dessen Fahrer machen können.

Solltet Ihr was gesehen haben, werdet Ihr gebeten, euch unter 02212290 oder per E-Mail an die Polizei Köln zu wenden.