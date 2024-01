Gegen Baum gerast: Schwerst verletzter 23-Jähriger muss von Feuerwehr befreit werden!

Gondelsheim - Ein 23-Jähriger ist bei einem schweren Unfall in Gondelsheim (Kreis Karlsruhe) lebensgefährlich verletzt worden.

Am Unfallauto entstand ein Totalschaden. © Tim Müller / EinsatzReport24

Der 23-jährige Fiat-Fahrer war am Sonntagabend auf der Kreisstraße 3506 bei Jöhlingen unterwegs. Aufgrund der vereisten Fahrbahn kam er gegen 21.50 Uhr von der Straße ab, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Kurz darauf prallte er gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Dabei war die Kollision so heftig, dass der junge Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt wurde.

Die Feuerwehr befreite den schwerst verletzten Mann. Daraufhin wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Der völlig zerstörte Fiat musste abgeschleppt werden.