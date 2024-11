Gegen Mauer gekracht! Fußballprofi nach Unfall in Auto eingeklemmt

Der schwedische Fußballer Alexander Gerndt (38) musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. © Andreas HILLERGREN / TT News Agency / AFP

Wie die Polizeibehörde in Bellinzona bekannt gab, war der 38-Jährige gegen 8.30 Uhr auf der Via Monte Ceneri in Richtung Cadenazzo unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in der Folge gegen eine an der Fahrbahn angrenzende Mauer stieß.

Der 1,88 Meter große Stürmer blieb daraufhin mit seinem Auto auf der Seit liegen - und musste "mit einer hydraulischen Zange und einem Spreizer aus dem Fahrzeug" befreit werden, teilte die Polizei mit.

Durch das Unglück zog sich der achtfache Nationalspieler schwere Verletzungen zu, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Schweizer Erstligist FC Lugano bestätigte derweil das tragische Unglück des eigenen Akteurs in einem Statement auf der offiziellen Website: "Bei dem Unfall, der sich in den letzten Stunden ereignete, erlitt Alexander schwere Verletzungen, aber glücklicherweise ist die Situation unter Kontrolle", so der Klub aus dem Kanton Tessin.