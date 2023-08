Geländewagen kracht in Gegenverkehr: Ehepaar stirbt bei schwerem Unfall

Rettungskräfte arbeiten an der Unfallstelle auf der Staatsstraße 2220 bei Dinkelsbühl, wo zwei Menschen in ihrem Skoda (l.) ums Leben gekommen sind. © Marius Bulling/dpa

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, war es am Samstag gegen 20 Uhr zwischen Dinkelsbühl und Halsbach auf Höhe Gersbronn (Landkreis Ansbach) zu dem Unfall mit mehreren Beteiligten gekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Geländewagen Richtung Dinkelsbühl und wollte ein vorausfahrendes Auto überholen.

Dabei stieß er mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen: Der Geländewagen touchierte einen VW-Transporter und stieß frontal mit einem Skoda zusammen, berichtete die Polizei.

Ein 63-jähriger Mann und seine 60-jährige Ehefrau wurden dadurch in ihrem Skoda eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle gestorben sind.

Der 44-jährige Unfallverursacher erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die drei Insassen des VW-Transporters (20, 23 und 26 Jahre alt) wurden leicht verletzt.