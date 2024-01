26.01.2024 11:59 3.442 Tödlicher Angriff an Gymnasium: Irrfahrt des 18-Jährigen endet Hunderte Kilometer entfernt

Am Donnerstag wurden bei einem Verkehrsunfall in Seesen zwei Personen verletzt. Eine davon stand im Zusammenhang mit der Tötung einer Schülerin in St. Leon-Rot.

Seesen/St. Leon-Rot - Am gestrigen Donnerstagmittag wurden bei einem schweren Verkehrsunfall in Seesen zwei Personen verletzt. Kurz zuvor hatte ein 18-Jähriger eine Schülerin an einem Gymnasium in St. Leon-Rot erstochen – und wurde anschließend von der Polizei gesucht. Ein Verkehrsunfall im niedersächsischen Seesen steht in Verbindung mit einer Gewalttat an einer Schule im baden-württembergischen St. Leon-Rot. © Martin Dziadek/-/dpa Der 18-jährige Fahrer eines Ford Fiesta fuhr auf der Braunschweiger Straße in Seesen in Richtung Langelsheim. Wie die Polizei mitteilte, geriet er gegen 13.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem 3er BMW eines 32-jährigen Seeseners. Beide Fahrer wurden verletzt und einem Klinikum zugeführt. Unfall Traktor kippt nach Unfall auf Bundesstraße um An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Doch damit war der Einsatz für die Beamten noch nicht beendet. Am Steuer des Ford Fiesta saß nämlich der 18-Jährige, der wenige Stunden zuvor in Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) seine gleichaltrige Freundin getötet haben soll. Er konnte schließlich festgenommen werden. Das Amtsgericht Heidelberg entscheidet am heutigen Freitag, ob er in U-Haft kommen wird. Bisher ist noch nicht viel über die Hintergründe der Tat bekannt. Gegen den Beschuldigten soll die Schülerin im November jedoch bereits Strafanzeige wegen körperlicher Gewalt gestellt haben, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Ermittler gehen somit von einer Beziehungstat aus, nannten jedoch zunächst keine weiteren Details.



