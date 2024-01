Schülerin (†18) stirbt nach Angriff an Gymnasium: 18-Jähriger in Haft!

Sankt Leon-Rot - Großeinsatz am Donnerstag an einem Gymnasium im Rhein-Neckar-Kreis! Eine Schülerin wurde dort tödlich verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde inzwischen gefasst. Das Amtsgericht Heidelberg hat am heutigen Freitag Haftbefehl gegen den 18-Jährigen erlassen.

Die Schule wurde am Donnerstagvormittag evakuiert, die Jugendlichen an einer Sammelstelle betreut. Mittlerweile gilt das Schulgebäude als gesichert.

Der zunächst flüchtige Tatverdächtige nach einigen Stunden in Niedersachsen festgenommen werden.

Gegen 10.20 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu der Schule in die Straße "Im Schiff" aus.

Abgesehen davon sei der Verdächtige strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten.

Schon im vergangenen November habe die Schülerin Strafanzeige gegen ihn wegen körperlicher Gewalt gestellt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am frühen Donnerstagabend mit.

Der 18-Jährige sitzt nun in Haft. Der Tatverdächtige sei der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Sie habe Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt.

Anschließend sei der 18-Jährige in eine Justizvollzugseinrichtung gebracht worden. Er war nach dem gewaltsamen Tod der Schülerin am Donnerstag zunächst geflohen, kurze Zeit später gefasst worden. Er soll die Schülerin an dem Gymnasium mit einem Messer getötet haben.

Erstmeldung: 25. Januar, 12.31 Uhr, zuletzt aktualisiert, 26. Januar 14.59 Uhr