12.05.2025 13:00 Gleitschirmflieger stürzt 10 Meter in die Tiefe - schwer verletzt

Ein Gleitschirmflieger in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) verunglückte am Sonntagnachmittag. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Von Johanna Baumann

Gaildorf - Ein Gleitschirmflieger (41) in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) verunglückte am Sonntagnachmittag. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa Laut aktuellem Stand der Polizei startete der Gleitschirmflieger am Hausberg Kirgel. Gegen 16.15 Uhr war er über dem Gewann Kappelsberg unterwegs, als er infolge eines Windstoßes die Kontrolle verloren haben soll. Ein Teil des Schirms klappte ein. "Er stürzte aus etwa 10 Metern mit seinem Gleitschirm zu Boden", teilten die Beamten mit. Der 41-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

