Golf-Fahrer krachen gegen Bäume: Junge Männer schwer verletzt - Polizei kassiert Lappen ein

Oberbergischer Kreis - An diesem Wochenende ist die Polizei im Oberbergischen Kreis zu zwei Verkehrsunfällen ausgerückt, bei denen ein 18-Jähriger und ein 23-Jähriger schwere Verletzungen erlitten.

Der graue Golf des 50-Jährigen wurde von einem Baum gestoppt. Ein unfreiwilliges Bad im Lennefer Bach blieb damit aus. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Laut einer Mitteilung der Beamten von Sonntag hatte sich der erste Crash am Freitagvormittag (27. Oktober) gegen 11.40 Uhr ereignet. Demnach war ein 50-jähriger Lindlarer in seinem grauen VW Golf die L299 Richtung Lindlar entlang gefahren, als er aus bislang unklarer Ursache etwa 300 Meter vor der Ortschaft Kepplermühle nach rechts von der nassen Fahrbahn abkam.

Der VW fuhr in der Folge über eine Wiese und krachte schließlich - unmittelbar am Ufer des Lennefer Bachs - gegen einen Baum. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und zog sich keine Verletzungen zu. An seinem Auto entstand allerdings ein Totalschaden: Es musste abgeschleppt werden.

"Da Betriebsstoffe in unmittelbarer Nähe des Bachs ausgelaufen waren, wurde auch die Untere Wasserbehörde hinzugezogen", berichtete die Polizei.

Am Abend desselben Tages rückten die Beamten des Oberbergischen Kreises dann erneut zu einem Unfall aus.