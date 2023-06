Golf-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet, wenig später ist er tot

Bad Homburg vor der Höhe/Neu-Anspach - Schweres Unglück in Westhessen ! Im Hochtaunuskreis kam es am vergangenen Freitagabend zu einem tödlichen Alleinunfall. Zuvor hatte sich der Verstorbene mutmaßlich noch der Unfallflucht schuldig gemacht.

Für den Golf-Fahrer kam nach dem Zusammenstoß mit einem Baum jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Aber von vorn: Die zuständige Polizeidirektion informierte am Vormittag nach dem verheerenden Unfall über die genaue Gemengelage. In dem Bericht teilte ein Sprecher mit, dass sich der Fahrer eines VW Golf am Freitagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Weiher-Geländes befand.

Von dort aus wollte er auf die angrenzende K738 einbiegen, war hierbei aber scheinbar unachtsam. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah er bei seinem Abbiegemanöver einen Audi Q3, der von einer 53-Jährigen aus Usingen gelenkt wurde - es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die Audi-Fahrerin glücklicherweise nicht verletzt.

Doch anstatt am Unfallort zu bleiben, nahm der Golf-Fahrer laut Aussagen seiner Unfallgegnerin Reißaus und setzte seine Fahrt in Richtung Neu-Anspach fort. Zum traurigen Höhepunkt kam es schließlich kurz vor dem Ortseingang.

Dort kam der Mann aus bislang nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte mit voller Wucht gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte konnten diese nur noch den Tod des Mannes, dessen Identität unbekannt blieb, feststellen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die betroffene Kreisstraße mehrere Stunden lang voll gesperrt.