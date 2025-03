Golf kracht frontal in Traktor! Junge Frau schwer verletzt

Damlos - Schwerer Unfall im Kreis Ostholstein ! Am Freitagmittag ist eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem Golf frontal in einen entgegenkommenden Traktor gekracht. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der Golf war in den Gegenverkehr geraten und frontal in den Traktor gekracht. © Arne Jappe

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 11.40 Uhr auf dem Sebenter Weg unterwegs, als sie kurz nach dem Ortsausgang Damlos in einer Kurve auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr geriet. Dabei stieß sie frontal in einen Traktor.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf bis zur Fahrerkabine stark eingedrückt, sodass die 23-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt wurde.

Rettungskräfte der Feuerwehr konnten sie befreien, mit dem Rettungshubschrauber Christoph 12 und in Begleitung eines Notarztes wurde sie in ein Krankenhaus geflogen. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, Lebensgefahr könnte nicht ausgeschlossen werden, so der Sprecher.

Der 33 Jahre alte Traktor-Fahrer blieb hingegen unverletzt.