Güterzug erfasst drei Pferde auf Bahngleisen: Tiere sterben noch vor Ort!

Möser - Am späten Donnerstagabend waren mehrere Pferde von ihrer Weide in Gerwisch ( Sachsen-Anhalt ) ausgerissen und auf Bahngleise gelaufen. Ein Zug kollidierte mit den Tieren.

Am Donnerstagabend war ein Güterzug mit drei Pferden kollidiert. © Cevin Dettlaff/dpa

Insgesamt waren sechs Pferde von ihrer Weide ausgebüxt und befanden sich in der Nähe der Bahnstrecke.

Gegen 21.30 Uhr war ein Güterzug zwischen Gerwisch und Möser unterwegs, als die Tiere plötzlich vor ihm auf den Gleisen erschienen.



Der Zugführer konnten einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und krachte mit voller Wucht gegen drei Pferde, das teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Die Tiere wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Die Bergung der Kadaver gestaltete sich aufgrund des Gewichts der Pferde schwierig und der betroffene Bahnabschnitt musste bis in die frühen Morgenstunden gesperrt werden.